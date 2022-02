Ligue des champions: l’Atlético Madrid, l’adversaire parfait pour relancer Ronaldo

Ce retour très attendu par la planète football ne se passe néanmoins pas comme prévu. De l’espoir, les supporters sont rapidement passés à la déception. L’équipe mancunienne peine à obtenir des résultats en début de saison, les conséquences ne se font pas attendre, Ole Gunnar Solskjaer est viré mi-novembre. C’est l’Allemand Ralf Rangnick qui débarque sur le banc, dans un rôle d’intermédiaire, il doit diriger l’équipe jusqu’à la fin de saison. Depuis, Manchester est quatrième du championnat, mais continue à enchaîner des résultats en dents de scie, ce qui alimente régulièrement les critiques envers l’équipe, Cristiano Ronaldo n’échappant pas à la règle. On reproche au Lusitanien de monopoliser le jeu autour de lui, ce qui impacterait le fond de jeu des Mancuniens et serait l’une des causes des contre-performances de l’équipe.

Toujours décisif

Dans les chiffres, le bilan de CR7 n’est pas aussi désastreux. Auteur de 15 buts et 3 passes décisives en 29 rencontres, il est le meilleur buteur de Manchester United. Là où il se démarque le plus, c’est bien évidemment en LDC, sa compétition. 6 buts en 5 journées, Ronaldo a réussi sa phase de groupes et a joué un rôle primordial dans la qualification des siens pour les huitièmes de finale. La phase à élimination directe de la Ligue des champions pourrait bien être un tournant dans la saison du Portugais. Toujours étincelant dans cette partie de l’année, on ne compte plus ses différents exploits. L’autre signe encourageant pour le club anglais n’est autre que son opposant direct, l’Atlético Madrid. Le club espagnol est l’une des cibles préférées de l’ancien joueur du Real. En tout, il y a eu 35 confrontations, à 25 reprises CR7 a fait trembler les filets des Colchoneros. C’est sa deuxième victime favorite en termes de statistiques derrière Séville et ses 27 buts en 18 matchs.

L’ennemi numéro 1 de l’Atlético

Depuis l’arrivée de l’Argentin Diego Simeone à la tête de l’équipe en 2012, les Madrilènes ont connu de nombreuses désillusions en Coupe d’Europe, principalement à cause d’un seul homme, Cristiano Ronaldo. En 2014 à Lisbonne, les hommes d’El Cholo s’inclinent sur le score de 4 buts à 1 en finale, le célèbre numéro 7 marque le 4e et dernier but de la rencontre synonyme de sacre. Deux ans plus tard, ils sont à nouveau battus en finale à San Siro. Le quintuple Ballon d’Or tire le dernier penalty qu’il transforme, et permet au Real Madrid de soulever une onzième fois le trophée. Au printemps 2019, ils se retrouvent encore, seul changement, Ronaldo a troqué le maillot blanc de la capitale espagnole pour le blanc et noir de la Juventus. Maillot et équipe différente, mais résultat toujours pareil, CR7 reste le cauchemar des Madrilènes. La Juventus battue 2-0 au match aller, il réalise un triplé exceptionnel dont lui seul a le secret au match retour.