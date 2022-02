«La Lettre d’Ivan De Vadder»: 2024 se prépare, et plus vite qu’on ne le pense

De tous les partis flamands, le Vlaams Belang est celui qui utilise les moyens de communication les plus modernes. Son président, Tom Van Grieken, par exemple, ne communique pas seulement ses activités personnelles sur Twitter et Facebook ; vous pouvez également le trouver sur YouTube, Spotify, les podcasts d’Apple et Google, Amazon Music, Soundcloud, Deezer, Stitcher et Gaana, et évidemment sur la propre appli du VB. Et les succès de cette communication se font depuis remarquer dans les sondages où le Vlaams Belang est devenu, depuis les élections de 2019, le parti le plus populaire en Flandre.

La semaine passée, deux grands entretiens ont mis le parti et son jeune président sous le feu des projecteurs : dans l’hebdomadaire Knack, qui se demande « Pourquoi le Vlaams Belang est apparemment intouchable » et, précédemment, dans Het Laatste Nieuws (en duo avec Theo Francken de la N-VA).