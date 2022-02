Tensions en Ukraine: hausse du prix de l’électricité et du gaz naturel en Belgique

Mardi, le gaz naturel est également plus cher puisque son prix augmente en moyenne de 7,5%.

Les tensions entre la Russie et l’Ukraine font encore monter le prix de l’énergie en Belgique. Sur le marché de gros, la livraison d’électricité pour mars est plus chère de près de 10 %, pour atteindre plus de 190 euros par mégawattheure.