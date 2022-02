«La dame de la mer»: le pouvoir de choisir

Pour la première étape d’un triptyque Suite nordique, qui le verra monter trois pièces d’Ibsen, Michael Delaunoy livre au Théâtre des Martyrs sa vision de La dame de la mer. À première vue, il s’agit de l’histoire d’Ellida (Julie Lenain, habitée par son personnage), une jeune femme mariée à un médecin veuf, père de deux jeunes filles. Wangel, le médecin (un Fabrice Rodriguez d’une justesse bouleversante), s’inquiète pour sa jeune épouse qui semble s’enfoncer de plus en plus dans une sorte de dépression. Chaque jour, elle va se baigner dans le fjord mais l’horizon bouché lui fait constamment regretter la région dont elle est originaire, en bord de mer. Une mer synonyme d’enfance heureuse mais aussi de liberté et de passion pour un marin étranger, soupçonné d’être aussi un meurtrier. Ellida croit constamment le voir jusqu’au jour où il se présente bel et bien en chair et en os…