Le projet de captage de CO2 au port d'Anvers entre en phase d'ingénierie

Le consortium regroupe Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, TotalEnergies, Fluxys et Port of Antwerp. Le but de l'infrastructure serait de capter le CO2 pour pouvoir ensuite l'exporter, pour le stocker ou le réutiliser.

La décision finale d'investissement doit intervenir fin 2022.