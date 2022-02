«Le Site»: un monde en mouvement

Au Théâtre Océan Nord, Nicolas Mouzet-Tagawa et son équipe nous entraînent dans un lieu dont les perpétuelles transformations semblent déterminer ceux qui y vivent.

Face au public, un plateau à la fois vide et encombré. Côté vide, l’absence totale de décor et l’avant-scène dénudée. Côté encombré, une armada de hauts panneaux approximativement badigeonnés de couleur blanche, dressés comme une muraille déglinguée en fond de scène. Comme s’ils avaient été oubliés-là par un scénographe distrait. C’est pourtant de ces panneaux que va naître la vie sur le plateau.

Une petite voix s’élève dans le silence. Elle chantonne une étrange ritournelle où il est question d’appartenir au monde tout en étant incapable de voir celui-ci dans son entièreté. Une chansonnette ressemblant à ces histoires que les enfants inventent au fur et à mesure qu’ils les psalmodient mais qui, ici, mélange poésie, philosophie et sciences avec une touche de drôlerie naïve. Puis le silence revient. Et l’immobilité. Pas un acteur, pas un geste, pas un bruit sur ce plateau seulement peuplé de panneaux blancs.