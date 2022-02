«Maigret»: Depardieu, une évidence

Depardieu en Maigret, c’est une évidence, la silhouette massive de l’un servant la silhouette massive de l’autre. Même carrure, même pas lourd, même finesse pour aborder le métier, même fatigue face à l’époque et même blessure inguérissable (la perte d’un enfant). On a aussi envie d’ajouter : même pudeur. Si, au départ, le rôle était destiné à Daniel Auteuil (qui s’est finalement désisté), Patrice Leconte a rapidement compris que ce changement allait donner une autre dimension au film, que ce Maigret fatigué agirait comme un effet miroir et que la rencontre entre le monstre sacré du cinéma français et le personnage emblématique de Simenon était comme un rendez-vous immanquable. C’est là la grande force de la version de Patrice Leconte qui donne à voir, à travers ce film d’une grande mélancolie, presque d’un autre temps, un portrait de Depardieu, encore plus que de lui-même.