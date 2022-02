Patrice Leconte à propos de «Maigret»:Depardieu retrouve un personnage aussi grand que lui»

C’est le portrait de Maigret, de Gérard Depardieu et un peu de lui-même que le réalisateur dresse en adaptant le roman de Simenon « Maigret et la jeune fille morte ».

Inclassable est sans doute l’adjectif qui convient le mieux à Patrice Leconte, cinéaste, auteur de romans et de BD, metteur en scène au théâtre. Ses films voyagent dans les genres, de la comédie au drame. Leconte, c’est Les Bronzés, Le ma ri de la coiffeuse, La veuve de Saint-Pierre, Les grands ducs, Confidences trop intimes, Ridicule ou encore le film d’animation Le magasin des suicides. A 74 ans, toujours passionné et enthousiaste, il confirme que sa seule motivation à faire des films, c’est pour partager des émotions. Après Maigret et la jeune fille, il va se pencher sur la vie de Louis Braille pour une mini-série de deux fois 52 minutes. Ce sera « poétique et stylisé ».