«Ils sont vivants» dans la jungle de Calais

Veuve mais sans regrets (son mari policier avait la main leste, apprend-on), Béatrice (Marina Foïs) découvre la jungle de Calais parce qu’un soir, sortant de l’hôpital où elle exerce comme aide-soignante en gériatrie, un migrant s’approche d’elle et l’interpelle. Sans faire vraiment preuve d’empathie, elle le reconduit dans le camp puis revient déposer les vêtements de son mari plus pour se débarrasser, puis fait la connaissance de bénévoles, puis croise la route de Mokhtar (Seear Kohi), enseignant iranien en situation illégale en France et dont l’objectif est de rejoindre l’Angleterre. Entre Mokhtar et Béatrice, les regards se croisent. Et bientôt les peaux se touchent, les corps s’aiment…