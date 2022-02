Bientôt une existence légale pour les boîtes à colis

Le phénomène ne fait que s’accélérer. Chaque année, les Belges reçoivent de moins en moins de lettres et de plus en plus de colis. Inutile de dire que la bonne vieille boîte aux lettres est un peu dépassée face à cette évolution. C’est la raison pour laquelle la ministre de la poste, Petra De Sutter, a entrepris de dépoussiérer la loi postale pour la mettre en phase avec la réalité. L’IBPT (le régulateur des services postaux) vient de soumettre à consultation publique son arrêté royal visant à donner une existence légale aux boîtes à colis que de plus en plus de particuliers installent devant chez eux.