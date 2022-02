«King»: il faut sauver le roi lionceau

Non, ce n’est pas le remake de E.T., pourtant on a l’impression d’un copié-collé du classique de Spielberg quand la jeune Inès, 12 ans, découvre le lionceau échappé de l’aéroport d’Orly dans sa chambre. Cette préado solitaire, marquée par la mort de sa mère, voit en ce jeune fauve destiné à un trafic un être abandonné comme elle et décide de le sauver en le ramenant en Afrique. Leur périple commence par une fuite à vélo…