Fishbach, «Avec les yeux»

Cinq ans d’absence et personne pour la remplacer : Fishbach est unique, avec cette voix de tragédienne, son goût pour la variet’ dramatique des années 80 et celui d’une production électro ou rock signée Michael Declerck (cf. Gaspar Augé, Her, Prudence…). Flora mêle les genres et les décennies pour mieux livrer une œuvre personnelle qui va du funky-disco de « Masque d’or » à l’émotion brute de « Dans un fou rire » en passant par les envolées rétros de « Quitter la ville ». Fishbach : une vraie artiste tout-terrain !

Sony Music.