Greenpeace veut que la pub pour les énergies fossiles soit bannie

L’ONG suggère de traiter la publicité pour les voitures et les vols aériens comme celle pour le tabac autrefois. Elle affirme que c’est un enjeu non seulement pour le climat mais pour la santé.

Imaginez un monde débarrassé de toute publicité pour les voitures thermiques, les vols en avion, les croisières en bateau et les énergies fossiles en général. C’est ce monde-là que souhaite Greenpeace. Dans un rapport international coréalisé avec the New Weather Institute et dévoilé ce mercredi, l’ONG de protection environnementale rappelle la part de responsabilité des transports recourant aux énergies fossiles dans les émissions de gaz à effets de serre. Puis, elle établit le lien entre cette pollution et la publicité, de même que le mécénat, payés par les secteurs concernés.