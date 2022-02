Wajdi Riahi: «C’est la musique qui m’a appelé à Bruxelles»

Ça fait cinq ans qu’il est en Belgique, Wajdi Riahi. Et en cinq ans, il a bien creusé son trou jazzy. On le voit dans beaucoup de formations. Il a sorti deux albums avec le Baz Trio. Il a gagné en trio, avec le contrebassiste français Basile Rahola et le batteur français aussi Pierre Hurty, le concours de jeunes talents du Dinant Jazz 2021. Le milieu du jazz belge voit en ce musicien de 26 ans un des grands de demain. Et son premier album en tant que leader vient en apporter une magnifique démonstration.

Comment vous êtes-vous installé à Bruxelles ?