Classique: la sélection de la semaine

Comme tous les derniers jeudis du mois, l’Orchestre royal de chambre de Wallonie se produira ce jeudi 24 février à Arsonic (Mons). Un concert où Vahan Mardirossian, nouveau directeur musical de l’ORCW, mettra à l’honneur un compositeur belge en compagnie de la violoncelliste Riana Anthony (photo), soliste de la Chapelle musicale reine Elisabeth. Au programme ce jeudi, Joseph Gehot, compositeur wallon et violoniste contemporain de Mozart (Bruxelles, 1756 – USA, 1820), Joseph Haydn et Ignace Pleyel.

Concertini à La Monnaie

Tous les vendredis midi, La Monnaie propose ses concerts de musique de chambre. L’occasion de découvrir les musiciens de la maison dans une configuration différente. Et le mois de février amène son lot de nouveautés et de nouveaux visages puisque de nouveaux musiciens seront amenés à se produire. Des pianistes associés en qualité de répétiteurs, des musiciens, qui viennent de rejoindre l’orchestre, ou encore, comme ce vendredi, la jeune mezzo-soprano et MM Soloist Blandine Coulon. Elle proposera un programme original autour des poèmes d’Emily Dickinson.