Chostakovitch, enfant terrible de la musique du XXe siècle

Le Belgian National Orchestra et Bozar proposent un tout nouveau festival consacré au compositeur russe (de la période soviétique). Une figure emblématique et incontournable de l’Histoire de la musique.

Tout le monde a déjà entendu ou chantonné du Chostakovitch, peut-être sans même le savoir. Sa Valse nº2 par exemple, utilisée notamment par Kubrick comme thème d’ouverture et générique de fin d’Eyes Wide Shut. Mais aussi par Joe Wright dans Anna Karénine, par Lars von Trier dans Nymphomaniac, ou encore… par Zack Snyder dans son Batman vs Superman et régulièrement dans le monde de la publicité. On pourrait aussi citer la puissance fougueuse de son Concerto pour violoncelle nº1, son Quatuor à cordes nº8 ou sa Symphonie nº7 « Leningrad ». Des œuvres phares, pleines de caractère, imaginées par cette personnalité incontournable de l’Histoire de la musique, dont l’influence se marque encore aujourd’hui.