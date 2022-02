Crash en jet-ski puis victoire contre Dimitrov à Acapulco: la journée folle de Stefan Kozlov

Après de telles émotions, il s’entraîne tout de même avec l’Espagnol Rafael Nadal en face du court central. Alors que les deux hommes partagent un set d’exhibition, un nouveau retournement de situation va avoir lieu. « Je jouais un set avec Nadal. 3-3, 0-15. Il casse son cordage, j’en profite pour aller dans mon sac et je vérifie mon téléphone, j’ai 20 messages d’Ali Nili (superviseur du tournoi) me disant que j’étais entré dans le tournoi ». En effet, il rentre dans le tableau principal suite au retrait de son compatriote Maxime Cressy. Il arrête aussitôt son entraînement et se prépare à affronter Grigor Dimitrov.

Après l’accident, les crampes

L’ancien numéro 2 mondial chez les juniors a bien commencé son match en remportant le premier set au tie-break. Dans la deuxième manche, alors qu’il mène 5-3 et s’apprête à servir pour le match, il est victime de violentes crampes. Les quadriceps complètement bloqués, le natif de Skopje se retrouve allongé sur le sol, incapable de se relever pendant de longues minutes. Des soucis physiques compréhensibles tant les émotions ont été nombreuses, mais surtout fortes pendant la journée. Son adversaire du jour et vainqueur du tournoi en 2014, a pris le temps de venir l’aider, un geste très Fair-play tout à l’honneur de Dimitrov. Une fois debout, l’Américain peine à conclure la rencontre et laisse filer le deuxième set. Épuisé, le 130e joueur mondial finira par s’imposer 7-6,5-7,6-3 en 3 heures et 21 minutes.