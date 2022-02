«I’m not sorry, I was just being me»: retour vers le futur

De Liverpool, berceau des Beatles et d’Echo And The Bunnymen notamment, bref d’une ville chargée d’histoire musicale, nous vient un duo à suivre : King Hannah. Dont le premier album sort ce vendredi.

Hannah Merrick et Craig Whittle comptent parmi ces artistes forcés de se mettre en pause pour cause de pandémie galopante alors que sur la base de leurs premiers enregistrements, les chroniqueurs leur promettaient un bel avenir. « En réalité, commente la première, nous avons bien employé tout ce temps dont nous disposions puisqu’il nous a servi à écrire l’album ! » Et voilà quelques mois, King Hannah a néanmoins pu remonter sur scène le temps d’une poignée de concerts au Royaume-Uni. « C’était notre toute première tournée, explique Craig. Quand tu joues tous les soirs, tu apprends pas mal de choses sur ta musique et tes morceaux ! » Il paraît que « Go-kart kid » et « The moods that I get in », extraits de ce tout premier album, sont les préférés du public…