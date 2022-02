La Belgique a reçu deux demandes d’aide militaire de l’Ukraine Pour l’instant, le gouvernement fédéral n’a pas répondu à la demande. L’idée est de rechercher une cohérence européenne.

Publié le 22/02/2022

Voici quelques semaines, l’Ukraine a sollicité la Belgique afin qu’elle lui fournisse du matériel militaire. Selon la VRT qui a révélé l’information ce mardi, il était question de 5.000 casques usagés, de gilets pare-balles ainsi que d’armes et de munitions. Après discussion, le gouvernement fédéral n’a pas répondu à la demande. « Nous avons effectivement eu une demande informelle, puis une demande formelle de l’Ukraine pour une aide létale et non létale », confirme Ludivine Dedonder, ministre de la Défense (PS). « La position du kern a été de favoriser la diplomatie et la désescalade. Nous n’avons pas encore répondu à la demande, nous n’avons pas encore dit oui ou non. Entre-temps, il y a quelques jours, nous avons reçu une deuxième demande complémentaire. Elle est à l’étude à l’état-major. » Depuis ce lundi, avec la reconnaissance par la Russie de l’indépendance des régions de Donetsk et Louhansk, dans l’est de l’Ukraine, la situation a changé. À lire aussi Comprendre le conflit entre la Russie et l’Ukraine en cinq questions

« Des consultations sont en cours avec nos partenaires européens afin d’être cohérents », ajoute la ministre de la Défense. « On va évaluer au niveau du gouvernement l’attitude à prendre. Mais les discussions sont plus larges qu’une demande d’armes ou de matériel. Elles portent sur l’aide globale que l’on peut apporter à l’Ukraine, comme un soutien financier. On a exposé les avantages et les inconvénients et on a pris une décision qui n’a pas suscité d’opposition. Si on avait dit oui à la demande de l’Ukraine, cela n’aurait rien changé à la situation actuelle. Mais il n’est pas trop tard pour agir. »