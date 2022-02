«C’est le début d’une invasion russe en Ukraine»: Joe Biden annonce une série de sanctions (direct)

Ce mardi a été marqué une nouvelle fois par des tensions autour de l’Ukraine. Un peu plus tôt dans la journée, le sénat russe a, en effet, approuvé la demande du président Vladimir Poutine de déployer des militaires russes à l’étranger, après sa requête de venir en aide aux séparatistes prorusses en Ukraine.

Après une journée marquée par de nouvelles tensions et déclarations, Joe Biden a pris la parole ce mardi soir pour évoquer la situation en Ukraine. Selon Joe Biden, Poutine s’apprête à prendre de force d’autres territoires et à aller beaucoup plus loin. « C’est le début d’une invasion russe de l’Ukraine. Il va falloir imposer des sanctions ». « Si la Russie poursuit son invasion, nous sommes prêts à prendre d’autres sanctions ».

« J’annonce aujourd’hui la première tranche de sanctions qui vont être imposées à la Russie. Il y a 4 sanctions qui vont bloquer des institutions financières, la banque militaire et la VIB. Nous allons imposer des sanctions sur la dette souveraine de la Russie, elle n’aura plus accès aux financements occidentaux. Elle ne pourra plus faire de commerce sur le marché européen. Nous allons imposer des sanctions sur les élites russes. Nous allons travailler avec l’Allemagne à bloquer le gazoduc russe ».

« Je veux être très clair. Il s’agit d’actions totalement défensives de notre part. Nous n’avons pas l’intention de combattre la Russie. Nous sommes persuadés que la Russie veut aller plus loin et va lancer une attaque militaire massive contre l’Ukraine. J’espère me tromper. Il n’y a aucune justification (aux mouvements russes). La Russie constitue une menace pour l’Ukraine. (…) Tout cela aura un coup pour nous chez nous », reconnaît Biden par rapport au risque d’une hausse du prix de l’essence », a-t-il expliqué.

La Russie persiste et va envoyer des soldats

Un peu plus tôt dans la journée, la Russie avait poursuivi l’escalade. En effet, le sénat russe a approuvé mardi soir la demande du président Vladimir Poutine de déployer des militaires russes à l’étranger, après sa requête de venir en aide aux séparatistes prorusses en Ukraine.

Après un débat éclair, le Conseil de la fédération a approuvé à l’unanimité des 153 votants cette demande.Dans la foulée, Vladimir Poutine a tenu une conférence de presse. Pour lui, les accords de paix « n’existent plus ». L’éventuelle entrée de l’armée russe en territoire ukrainien en soutien aux séparatistes prorusses dépendra de la situation « sur le terrain », a précisé le président russe.« Je n’ai pas dit que nos soldats vont y aller là, maintenant (…) Cela dépendra, comme on dit, de la situation sur le terrain ».

Poutine a jugé mardi que la « meilleure solution » pour mettre un terme à la crise autour de l’Ukraine serait que Kiev renonce à son désir de rejoindre l’Otan.

L’Otan s’attend à une attaque de grande envergure de la Russie

L’Otan s’attend à une attaque de grande envergure de la Russie en Ukraine et a mis sa force de réaction rapide en alerte pour défendre les alliés, a annoncé mardi son secrétaire général.

À lire aussi Comprendre le conflit entre la Russie et l’Ukraine en cinq questions

« Tout laisse croire que la Russie prévoit une attaque massive en Ukraine » après l’envoi de troupes dans les territoires séparatistes prorusses du Donbass, dans l’est du pays, a déclaré Jens Stoltenberg après une réunion extraordinaire de la commission Otan-Ukraine au siège de l’Alliance à Bruxelles.

Les demandes de Kiev à l’Occident et à l’UE

« Ce matin j’ai envoyé à la ministre britannique des Affaires étrangères une lettre pour demander des armes défensives supplémentaires pour l’Ukraine », a déclaré le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kouleba lors d’un point de presse à l’ambassade à Washington, précisant qu’il allait adresser la même demande à ses interlocuteurs américains. « Nous allons mobiliser le monde entier pour obtenir tout ce qu’il nous faut pour renforcer notre capacité de défense », a-t-il ajouté.

Le ministre ukrainien a également indiqué avoir « appelé l’Union européenne à mettre de côté toute hésitation, toute réticence et tout le scepticisme existant dans des capitales européennes et à donner à l’Ukraine la promesse de sa future adhésion ».

Tout en saluant la « puissante » décision de Berlin de suspendre la certification du gazoduc russo-allemand Nord Stream 2 après la reconnaissance par Moscou des territoires séparatistes d’Ukraine, M. Kouleba a plaidé en faveur d’encore « plus de sanctions fortes » pour peser sur la Russie.

Les Européens s’accordent sur des sanctions

Les Vingt-Sept Etats-membres de l’UE ont approuvé mardi un « paquet de sanctions » à « l’unanimité » contre la Russie après sa décision de reconnaître les territoires séparatistes dans l’est de l’Ukraine.