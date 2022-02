Jan Vertonghen croit aux chances de Benfica face à l’Ajax, son club formateur: «Je suis sûr qu’on peut le faire»

Vertonghen et Benfica accueillent l’Ajax mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Jan Vertonghen a répondu de manière amusée mardi quand on lui a demandé ce qui l’avait le plus marqué ces dernières années à l’Ajax, son ancien club qu’il affronte avec Benfica mercredi en Ligue des Champions. « Jusqu’à il y a un mois, j’aurais dit que c’était un club qui se démarquait par sa stabilité », en référence aux bouleversements causés par le départ du directeur sportif, Marc Overmars. « Mais bien sûr, c’est toujours le cas. Cet Ajax est tellement meilleur que l’équipe dans laquelle je jouais à l’époque. »

« Je regarde encore les matchs de l’Ajax presque chaque semaine. C’est un club qui s’appuie toujours sur la jeunesse, mais ces dernières années, ils ont trouvé un bien meilleur équilibre entre les talents et les joueurs transférés. Et ils savent comment garder les bons joueurs plus longtemps », a commenté le défenseur central de 34 ans.