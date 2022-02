Mort du covid: «Papa avait de belles années devant lui, il n’est pas qu’une statistique»

J’ai posé la main sur son bras et son rythme cardiaque s’est ralenti. Papa était inconscient et intubé mais il a dû sentir quelque chose de rassurant, de familier avant de partir. Enfin, c’est ce que j’ai envie de croire. » La voix douce et calme de Laura se noue mais ne rompt pas. Elle livre le récit du séisme qui a frappé sa famille en mars 2020 d’une traite comme un traumatisme qui a besoin d’être expurgé. Près de deux ans après la perte de son papa Michele, Laura garde en elle ce sentiment d’impuissance et d’abandon qui hante encore aujourd’hui beaucoup de familles touchées par le covid-19. Des éloignements forcés et des deuils volés tout au long de cette pandémie même si la souffrance des patients et de leurs proches a mieux été prise en compte au fil des vagues.