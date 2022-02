Diego Simeone, ça sent (encore) la fin de cycle à l’Atlético

À quelques heures de recevoir Manchester United, malgré la récente victoire sur le terrain d’Osasuna (0-3), Diego Pablo Simeone, 51 ans, ne s’émeut guère de tout ce bruit autour de lui, y compris en interne où on se pose la question de savoir si le cycle le plus victorieux de l’histoire moderne du club (8 trophées et deux finales de Ligue des champions en neuf saisons et demie) ne touche pas à son terme. Le 23 décembre 2011, il n’avait signé que pour le reste de la saison et une année de plus. Dix ans plus tard, il est toujours en place, avec un contrat prolongé le 8 juillet dernier jusqu’en 2024. « Depuis mes premières minutes comme entraîneur de l’Atlético de Madrid, je vis avec l’idée que les dirigeants peuvent me mettre à la porte. Et moi, parce que je suis où j’ai toujours voulu être, je fais tout pour qu’ils n’arrivent pas à cette décision, avec un comportement transparent et cohérent », affirme Simeone.