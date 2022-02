Suspendu cinq matchs, Dante Vanzeir peut déjà penser aux Playoffs

Dante Vanzeir va avoir du temps pour préparer les Playoffs 1 : mardi, le Conseil disciplinaire de l’Union belge a décidé de se montrer ferme avec le joueur de l’Union en lui infligeant une suspension de huit matches dont trois avec sursis suite à son coup de poing asséné à Valentine Ozornwafor, samedi lors du match à Charleroi. Dante Vanzeir va donc manquer cinq des six derniers matches de la phase classique (Eupen, Courtrai, Louvain, Ostende et le Standard en ce qui concerne les Unionistes) et fera normalement son retour lors de la 34e et ultime journée, face au Beerschot.