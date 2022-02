Tensions en Ukraine: quel impact sur les prix de l’énergie en Belgique?

Les tensions entre l’Ukraine et la Russie sont au plus haut depuis plusieurs jours. Cela aura-t-il un impact sur les prix de l’énergie en Belgique ? Olivier Neyrinck, porte-parole de la Fédération des négociants aux combustibles et carburants étant en direct sur le plateau du JT d’RTL ce mardi soir afin de répondre à cette question.

« Effectivement, pour le gaz et l’électricité, les prix sont déjà sérieusement à la hausse. Pour les produits pétroliers aussi ainsi que pour le baril, ont frôlé les 100 dollars le baril. Donc effectivement, tous les produits énergétiques sont à la hausse suite aux tensions géopolitiques que l’on connaît actuellement. Ce sont des produits boursiers qui sont côté sur des marchés internationaux et dès qu’il y a un soubresaut géopolitique, ça a une incidence immédiate sur les marchés boursiers ».

La Belgique devra-t-elle s’équiper de stocks d’approvisionnement ? Sur ce point, Olivier Neyrinck s’est voulu rassurant. « Il y a une diversification d’approvisionnement en produits pétroliers pour toute l’Europe. La Russie étant un des producteurs de pétrole mais ce n’est pas le seul. On a des sources d’approvisionnements en suffisance et on a surtout en Belgique, comme dans tous les pays européens, des stocks stratégiques qui permettent de tenir 90 jours. Donc il n’y a pas lieu de paniquer et de se ruer vers les stations-service pour faire le plein dès ce soir », a-t-il conclu.