Les Suisse Secrets

Suisse Secrets, c’est une enquête internationale menée par plus de 160 journalistes (48 médias différents dont « Le Soir »). Ils ont uni leurs forces pour analyser une fuite d’information issue du Crédit suisse, deuxième plus grande banque helvète. Cette fuite offre des détails sur l’identité des bénéficiaires de plus de 18.000 comptes logés au Crédit Suisse, qui ont hébergé, au maximum, plus de 100 milliards d’euros.