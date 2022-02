Encore blessé, Zinho Vanheusden «n’a pas le moral»

À nouveau blessé à la cuisse, comme en octobre dernier, l’ancien Standardman doit s’attendre à une nouvelle absence de plus ou moins longue durée. Un nouveau coup dur, à moins d’un mois de la sélection de Roberto Martinez.

La poisse, il n’y a pas d’autre mot. « D’autant plus que c’est un bosseur, qu’il met en place un gros travail de prévention. Mais il n’y a parfois rien à faire… », nous dit-on dans son entourage. Zinho Vanheusden n’est en rien responsable de ce qui lui arrive. Là où d’autres ne prennent pas vraiment soin de leur corps, le Limbourgeois essaye de ne rien laisser au hasard. Mais pourtant, la dure réalité du terrain ne cesse de lui mettre des bâtons dans les roues.

Son papa : « Il n’a pas le moral »

Touché à la cuisse, la même qui l’a tenu écarté des terrains pendant deux mois entre octobre et novembre dernier, le défenseur belge n’en saura pas plus concernant la gravité de sa blessure (et surtout de son éloignement) avant la fin de la semaine. « Mais il n’a pas vraiment le moral… », confie son papa Johan.