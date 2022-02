Ukraine: dans le Donbass, le spectre d’une avancée des forces séparatistes

En reconnaissant les deux républiques séparatistes de Donetsk et de Louhansk, Vladimir Poutine n’a pas seulement tué tout espoir de règlement diplomatique, le chef du Kremlin a mis en place les éléments d’une stratégie de reconquête du Donbass ukrainien, voire même bien au-delà.

En donnant le feu vert à l’envoi de troupes de « maintien de la paix » dans le Donbass, Vladimir Poutine vient peut-être de signer une déclaration de guerre à l’Ukraine, qui pourrait mettre le feu à tout l’est du pays, alors que le Kremlin n’a pas seulement reconnu l’indépendance des Républiques populaires de Donetsk (RPD) et de Louhansk (RPL) : mardi matin, le Kremlin a implicitement reconnu que la reconnaissance des deux Etats vassaux se fera « au travers des frontières régionales administratives de Donetsk et de Louhansk. » Traduction : la Russie autorise l’élargissement par la force de la RPD et de la RPL, pour prendre le contrôle intégral du Donbass ukrainien.