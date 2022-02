Van Avermaet/Naesen, les revanchards d’AG2R-Citroën

Greg Van Avermaet et Oliver Naesen, deux amis enfin associés dans la même équipe en 2021, ont traversé une saison blanche l’année dernière. L’heure est venue de remettre les pendules à l’heure.

G reg Van Avermaet : « Nous repartons sur de nouvelles bases »

Comme Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet a vu le temps filer plus vite encore qu’un sprint ravageur. La meilleure période de sa vie sportive est derrière lui, ce n’est pas à un bonhomme aussi lucide qu’il faudrait le préciser. Dans l’inquiétude de la pandémie et de la fin de vie de sa collaboration avec l’Américain Jim Ochowicz (BMC puis CCC), le Waeslandien n’a pas choisi le chemin le plus facile, début 2021, en signant pour une structure française où la gestion des classiques, flamandes en particulier, n’est pas forcément inscrite dans l’ADN.