L’IRM émet une alerte jaune sur la quasi-totalité du territoire

Durant la nuit de ce mardi à mercredi, le ciel se dégagera et le temps sera sec. Les minima seront compris entre -2 et +2 degrés. Toutefois, l’IRM lance une alerte jaune et avertit que des plaques de glace ou de givre seront présentes sur l’ensemble du territoire excepté au littoral. Le vent de nord-ouest sera d’abord modéré, à assez fort en Ardenne et au littoral, puis deviendra faible de sud-ouest à l’aube.