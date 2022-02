Ligue des champions: Tuchel fait souffler Lukaku, Havertz lui donne raison

On avait laissé un Romelu Lukaku « fantomatique », malheureux, samedi dernier contre Crystal Palace, l’attaquant de Chelsea n’a pas eu l’occasion de réagir. Thomas Tuchel, qui avait affirmé vouloir le protéger, a préféré faire souffler le Belge, ce mardi à l’occasion de la réception de Lille lors de ce huitième de finale aller. « Je le sentais un peu fatigué. Il avait l’air épuisé et il ne faut pas oublier qu’il a beaucoup joué ces derniers temps », prétextait l’entraîneur allemand, histoire de balayer les rumeurs faisant état d’une punition envers son numéro 9. Depuis le début de l’année 2022, c’était la première fois que le Diable rouge prenait place sur le banc, lui qui venait de jouer un rôle primordial à la Coupe du monde des clubs, qui restait sur dix titularisations de rang et qui a même assisté à la montée au jeu (!) de Werner.