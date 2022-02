Stromae de retour au Palais 12: 3D, robotique et réussite

Le concert aurait pu commencer par Ta fête tellement c’est l’impression que donnait le public non masqué mais vacciné, ces têtes nues et ces corps en masse, debout et sans chaises. On avait vraiment l’impression, mardi au Palais 12, de revivre comme avant. Cette excitation avant un grand moment, les retrouvailles, le sentiment d’ivresse et de liberté…

Paul sait qu’il n’est pas facile de se retrouver devant un public de neuf mille personnes ne connaissant pas les nouvelles chansons à paraître. Raison pour laquelle il a décidé, mardi, d’alterner cinq fois deux nouveaux titres à paraître sur Multitude et deux anciennes, en commençant par Invaincu, un rap endiablé, et Fils de joie, un bel hommage aux mères prostituées. Les images 3D sont superbes derrière les quatre musiciens à leur pupitre électronique et un Stromae, tous habillés de cette même chemise blanche à volants que porte bien sûr l’avatar de Paul.