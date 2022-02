Tinne Van der Straeten: «Seulement 4% de notre gaz vient de la Russie» (direct)

La situation en Ukraine et les conflits géopolitiques auront-ils un impact sur les prix et/ou l’approvisionnement de la Belgique en énergie ? La ministre de l’Energie a fait le point.

La ministre fédérale de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen) était invitée sur La Première ce mercredi matin. La ministre est revenue sur la situation en Ukraine et ses conséquences sur l’énergie en Belgique, car elle suit la situation de près en compagnie de son administration.

Faut-il être inquiets de notre approvisionnement en énergie ?

« En ce jour, la sécurité d’approvisionnement est assurée. Aujourd’hui, c’est 4 % de notre gaz qui vient de la Russie. » L’importation de gaz russe représentait, en 2018 et 2019, respectivement 0,8 % et 3,5 %.

Les pays voisins de la Belgique peuvent être beaucoup plus dépendants de la Russie que nous. Doit-on craindre que cela ait un impact sur les prix du marché ? « En tout cas pas sur notre approvisionnement. Un tiers du gaz qui arrive en Belgique est pour la Belgique, et les deux autres tiers sont pour le transit. A ce jour il n’y a pas de risque. On suit la situation en continu. »