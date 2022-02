Danone: bénéfice net en repli en 2021, "encore beaucoup à faire" pour relancer le groupe

Le bénéfice net a reculé de 1,6% sur un an, à 1,9 milliard d'euros, et la marge opérationnelle courante, qui mesure sa rentabilité, flanche à 13,7% (contre 14% en 2020 et 15,2% en 2019), selon un communiqué.

Le groupe prévoyait que la marge pour 2021, pénalisée par "l'inflation du coût" des matières premières et emballages, reste "globalement en ligne avec celle de 2020".