Le juge belge Luc Monin arrêté à Paris

Un magistrat belge a été interpellé mardi à Paris et placé en rétention, selon Europe 1 . Selon nos informations confirmées par son avocat, ce magistrat est Luc Monin, un juge de Dinant condamné l’année dernière à cinq ans de prison pour escroquerie et chantage.

Luc Monin, 63 ans, a été condamné le 20 avril 2021 à une peine – lourde – de cinq ans de prison pour avoir d’une part escroqué (avec son père décédé depuis) des épargnants d’environ 500.000 euros et d’autre part avoir participé à un chantage envers un chirurgien et un avocat pénaliste français. Ce dernier avait d’ailleurs versé la somme de 50.000 euros.

La condamnation est particulièrement lourde – la peine maximale – car le prévenu ne s’était pas présenté à une audience de novembre 2020. Il avait donc été jugé par défaut.

Particulièrement « combatif », le juge Monin a multiplié les recours et les incidents tout au long de la procédure. Il s’érige surtout contre le « privilège de juridiction » qui le concerne en tant que magistrat et le prive donc du degré d’appel : M. Monin a été jugé directement au niveau de la cour d’appel et non devant le tribunal correctionnel. En septembre 2021, le procureur général de la Cour de cassation, Damien Vandermeersch, allait dans son sens, estimant qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable. Mais – surprise – deux semaines plus tard, la Cour n’avait pas suivi cet avis et donc rendu la condamnation effective. Le Dinantais devait recevoir son billet d’écrou, mais avait, semble-t-il, pris la poudre d’escampette.

« Comme un grand bandit »

C’est ce que rappelle ce mercredi son avocat en Belgique, Marc-Léon Levaux : « Ce qui arrive est injuste. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi alors que l’avocat général avait considéré son procès comme inéquitable. Il s’est retrouvé condamné à la peine maximale sans pouvoir se défendre. J’apprends aujourd’hui que le parquet général de Liège a mis des moyens disproportionnés pour le faire arrêter, comme un grand bandit. Les juridictions françaises vont devoir constater que Luc Monin n’a pas bénéficié d’un procès équitable en Belgique », estime son conseil. « Pour autant, je ne suis pas très optimiste puisque je m’attends à ce que la justice française veuille entretenir de bonnes relations avec son homologue belge. »

Luc Monin a déposé un recours devant la Cour européenne des droits humains, dirigé contre « la question archaïque et médiévale du privilège de juridiction », dixit Me Levaux, mais cette procédure ne suspend pas la peine de prison.