Un magistrat belge déjà condamné en 2012 interpellé à Paris

« Un ressortissant belge, magistrat de l’ordre judiciaire de Belgique, a été interpellé ce jour à Paris et placé en rétention judiciaire, en exécution de deux mandats d’arrêt européens émis par les autorités judiciaires belges », a confirmé la source judiciaire.

Un magistrat belge, recherché par la justice de son pays, a été interpellé mardi à Paris et placé en rétention, a appris l’AFP de source judiciaire, confirmant une information d’Europe 1.

Les autorités belges le « soupçonnent d’escroqueries (…) commises en sa qualité de magistrat », « de blanchiment et d’extorsion de fonds » et l’ont déjà « condamné à cinq ans de prison pour escroqueries et abus de confiance » en 2012, d’après la radio.