Un proche de Poutine réagit aux sanctions européennes: «La Russie va prendre des contre-sanctions» (direct)

Comment réagissent les autorités russes après les annonces de sanction hier ?

L’Union européenne a approuvé un paquet de sanctions contre la Russie à l’unanimité.

Piotr Tolstoï notamment est concerné par ces sanctions. « Tout le monde était conscient qu’il y aurait des réactions. Ici, elles sont disproportionnelles. Des sanctions qui empêchent d’ailleurs le dialogue, ce sont les sanctions de Visa. On ne peut pas voyager en Europe. » D’après lui, « ces sanctions n’inquiètent pas beaucoup les députés et les politiciens russes. Bruxelles a mis ça en place pour donner l’impression qu’elle fait quelque chose ».

Des « contre-sanctions »

Il réagit aux mesures prises par l’Europe : « Bien sûr, la Russie va prendre des mesures, comme on l’a fait après la Crimée. On va prendre nos mesures, des contre-sanctions. L’Europe perd 500 milliards d’euros par an à cause des sanctions qu’elle impose à la Russie. Les Etats-Unis perdent 25 milliards. Avec les nouvelles sanctions américaines et européennes, ces chiffres vont grandir. » Piotr Tolstoï n’a pas évoqué les pertes que ces sanctions engendrent à la Russie.