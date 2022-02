Achats immobilier, successions... ce qui va changer

Le secteur n’avait plus connu de changements législatifs depuis… 40 ans ! C’est donc peu dire qu’il avait besoin d’un petit dépoussiérage. C’est ce que le gouvernement fédéral via son ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), s’est attelé à faire ces derniers mois. Son point de départ : une vaste analyse menée sur le monde du notariat et publiée en avril dernier par l’Observatoire des prix du SPF Economie. Le constat était sévère pour la profession : tarifs trop élevés, peu transparents, législation dépassée, ne tenant pas compte de l’évolution sociétale, etc. Des négociations ont donc été entamées avec le secteur, puis au sein du gouvernement. En voici aujourd’hui les fruits. « Il s’agit de la plus grande réforme du notariat en 70 ans », s’est réjoui le ministre. Cet accord politique devrait être validé ce vendredi en Conseil des ministres. La réforme, elle, entrera en application le 1er janvier 2023.