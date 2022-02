Caroline Pauwels quitte son poste de rectrice de la VUB pour cause de maladie grave

Elle souffre d’un cancer de l’estomac et de l’œsophage.

Caroline Pauwels quitte son poste de rectrice de la VUB. « Une maladie grave et la mission exceptionnellement belle mais aussi très exigeante de rectrice ne sont plus compatibles, à ce stade de ma maladie », a-t-elle signalé ce mercredi.

Caroline Pauwels souffre d’un cancer de l’estomac et de l’œsophage et va se consacrer à sa famille et ses amis.