Namurois: une villa récente sur les hauteurs de Sclayn à partir de 470.000 euros (photos)

Cette villa située à Sclayn a été construite en 2012 et offre de bonnes performances énergétiques grâce à son isolation, mais aussi grâce à la présence de panneaux solaires et photovoltaïques. Elle comporte de nombreux équipements et est en excellent état. Il s’agit d’une habitation familiale par excellente grâce à ses 5 chambres, ses 3 salles d’eau, son double garage ou encore son séjour lumineux et son vaste jardin. Elle est par ailleurs située dans un endroit calme, mais à quelques minutes à peine de nombreuses facilités.

Situation

La villa est située dans un quartier résidentiel sur les hauteurs de Sclayn, une division de la commune d’Andenne. Son environnement est calme et vert mais les premières facilités sont joignables à pied et sont localisées à environ un kilomètre, dans le centre de Sclayn. On y trouve notamment de petits commerces, des écoles, la gare de Sclaigneux ou encore différents arrêts de bus. Pour accéder à davantage de facilités, il suffit de rejoindre le centre d’Andenne situé à moins de 10 minutes en voiture. La villa permet aussi un accès rapide aux autoroutes E42 (10 minutes) et E411 (moins de 15 minutes), ainsi qu’au centre de Namur (une quinzaine de minutes).

2

Etat général

La villa a été construite en 2012 et possède une ossature en bois (à l’exception du sous-sol). Elle est bien isolée et offre de bonnes performances énergétiques (PEB B). On trouve également au sein de la villa de nombreux équipements comme des panneaux photovoltaïques et solaires, une citerne d’eau de pluie avec groupe hydrophore, un adoucisseur d’eau, une ventilation double flux, une alarme et des caméras extérieures, etc. Dans le séjour, un poêle vient compléter le système de chauffage électrique à accumulation. La villa est globalement en excellent état grâce à sa construction plutôt récente, mais aussi grâce à un entretien régulier. Il ne reste qu’à y poser ses valises !

3

Disposition

La villa offre des espaces à la fois spacieux, fonctionnels et lumineux grâce à la présence de grandes fenêtres. Au rez-de-chaussée, le hall d’entrée avec WC divise l’habitation en deux parties. D’un côté, on retrouve le séjour avec salon et salle à manger. Ce living communique avec la vaste terrasse et est prolongé par la cuisine équipée à laquelle est attenante la buanderie. L’autre partie de rez-de-chaussée est occupée par une suite parentale avec chambre, dressing et salle de bain complète, ce qui permet d’occuper la villa de plain-pied. L’étage offre quant à lui quatre chambres supplémentaires (dont une avec dressing) qui se partagent deux salles de douche et un WC séparé. Ce niveau comporte aussi un petit bureau et permet d’accéder au grenier de rangement. En plus d’un vaste jardin, la villa est aussi complétée par un sous-sol avec de grandes caves et deux garages.

4

Prix

Les acheteurs intéressés par la villa peuvent formuler une offre à partir de 470.000 euros. Le bien est de construction assez récente (2012) et est très bien entretenu, donc il n’y a pas de frais supplémentaires à prévoir à court terme.

Prix : faire offre àpd 470.000 euros

Adresse : Sclayn (Andenne)

Surface habitable : 280 m2

Chambres : 5

Salles d’eau : 3

WC : 3

Cave : oui

Jardin : oui, terrain 22 ares

Etat : récent

Garage : oui

PEB : B