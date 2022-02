Pourquoi les photos du concert de Stromae étaient de moins bonne qualité que d’habitude

Stromae a fait son retour en concert après plus de six ans d’absence.

Deux mille trois cent vingt jours ! Six ans, quatre mois et cinq jours ! C’est le laps de temps qui sépare le dernier concert livré par Stromae à Kigali le 17 octobre 2015 et celui de mardi au Palais 12, le 22/2/22. Ce concert, qui sera suivi ce 24 février de l’Accor Arena de Paris et le 27 d’un troisième à l’Afas Live d’Amsterdam, est en fait une avant-première d’une heure destinée à présenter aux fans le contenu partiel du nouvel album, tout en servant de préparation avant le festival californien Coachella les 16 et 23 avril.