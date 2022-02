Coronavirus: quels sont les critères pour passer en code jaune?

Ce mardi, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, avait indiqué à la Chambre qu’un passage au code jaune du baromètre corona, signifiant la levée de quasiment toutes les mesures sanitaires, dont l’utilisation du Covid Safe Ticket, pourrait avoir lieu prochainement.

À lire aussi Pourquoi certaines personnes n’ont jamais contracté le coronavirus

Quels sont les critères, justement, pour passer en code jaune, sachant que le passage d’une couleur à l’autre n’est pas automatique et doit être validé par les politiques ?

1

Le nombre de lits occupés en soins intensifs

En ce qui concerne le nombre de lits occupés en soins intensifs, il faut passer sous la barre des 300, objectif qui a été atteint ce mercredi : 287 personnes se trouvent en soins intensifs à cause d’une infection au coronavirus. Ce chiffre n’était plus passé sous la barre des 300 depuis le mois d’octobre 2021.

À lire aussi Coronavirus: le bilan très contrasté du Covid Safe Ticket

2

Le nombre d’hospitalisations

En ce qui concerne le nombre d’hospitalisations quotidiennes, l’objectif est de passer sous les 65 admissions pour cause de covid. Entre le 16 et le 22 février, il y a eu en moyenne 194 admissions quotidiennes à l’hôpital pour cause de covid, soit une baisse de 26% par rapport à la période de référence précédente de sept jours.