Un bâtiment lumineux et aéré le long d’une artère principale de Gembloux, le tout sur 900 m 2 ! Une enseigne XXL aussi : BOzARC - Abris de terrasse et carports. « La localisation n’a pas été choisie au hasard ! », expliquent Elodie & Cédric, le couple aux manettes de Jardin-Confort, distributeur exclusif pour le marché wallon des produits BOzARC.

Précision sémantique utile : cette appellation fait directement référence à la forme arquée, arrondie de tous les produits de la gamme. « Le showroom de Gembloux se situe entre la Nationale 4 et l’E411, à proximité de l’échangeur de Daussoulx. » Traduction : difficile de rater cet espace qui, outre la salle d’exposition, abrite le stock et les bureaux.

De la luminosité et un confort tout au long de l’année

BOzARC est une entreprise familiale belge spécialisée depuis plus de 22 ans dans les carports (pour voitures, caravanes, camping-cars, ancêtres…) et les abris de terrasse avec les accessoires (protection contre le soleil, le vent, la pluie, ou un voisin un peu trop indiscret…), mais aussi préaux d’école, abris pour vélos, abris fumeurs, abris de stockage… Tous des produits belges fabriqués en aluminium et garantis 10 ans. BOzARC fabrique, Jardin-Confort distribue et installe : un service intégral ! Depuis plus de 15 ans, Jardin-Confort et ses équipes internes spécialisées distribuent et installent en exclusivité les abris BOzARC dans toute la Wallonie. Bien que l’enseigne soit également implantée au Pays-Bas et en France.

La terrasse qu’il faut abandonner en début de soirée, parce que l’humidité s’invite, ou lors d’une journée d’été pluvieuse ? Le projet de barbecue que l’on doit subitement oublier à cause d’un caprice de la météo ? La voiture peu accueillante le matin parce qu’elle a récolté toute le givre durant la nuit ? Je connais, tu connais, il connaît… Un produit de la gamme BOzARC et tout peut changer ! Oubliée, la sensation de fraîcheur due à l’humidité, à la tombée du jour. Vous profitez beaucoup plus régulièrement de votre terrasse. Sans avoir l’impression d’être oppressé, écrasé, comme sous un simple abri « traditionnel ».

Parce que les abris BOzARC sont légers et lumineux. La structure est en aluminium thermolaqué (disponible dans toutes les teintes RAL) et le toit est en polycarbonate massif, un polymère quasi incassable… 250 fois plus résistant que le verre. Si vous souhaitez bénéficier d’une structure la plus discrète possible, vous choisissez alors un polycarbonate transparent. Vous préférez quelque chose de plus confortable avec une zone ombragée les jours de soleil et de la luminosité quand il fait gris ? Otez pour le polycarbonate opalin. Vous avez aussi le compromis idéal : une toiture transparente et une protection solaire en complément. Rien de plus simple. Du sur-mesure adapté à chaque situation !

Un carport ou un abri de terrasse sur-mesure !

Le sur-mesure est une autre marque de fabrique de BOzARC. Parce que chaque maison est différente, parce que chaque client a ses propres besoins et demandes. A côté de ses produits aux dimensions standardisées, la marque travaille beaucoup sur mesure tout en maintenant des prix abordables. BOzARC by Jardin-Confort s’adapte à votre projet et non pas le contraire ! Les abris peuvent être placés soit indépendamment de la maison, soit adossés à une façade. Ou toute autre combinaison peut-être envisagée. On l’a déjà dit : BOzARC by Jardin-Confort s’adapte !

Retour au show-room gembloutois. « Notre grande superficie nous permet de présenter un grand nombre de produits et d’accueillir les clients dans les meilleurs conditions possibles», poursuivent Elodie & Cédric. « Les abris et carports, bien sûr, mais aussi de nombreuses options : brise-vues, screens motorisés, parois vitrées coulissantes ou fixes, protections solaires, chauffage de terrasse, éclairages LED,… » Les produits BOzARC sont validés par Vinçotte et ont obtenu la norme européenne CE, gage de qualité, sérieux et sécurité. Depuis quelques années, ils s’adressent également aux collectivités, plus uniquement aux particuliers.

De l’expertise et du conseil, et un devis gratuit

Elodie, Cédric et leur équipe, qui vous reçoivent à Gembloux, ne sont pas de simples « vendeurs ». Ici, la connaissance des produits et le conseil prennent tout leur sens. « Nous sommes surtout des conseillers techniques. L’idéal, quand le client nous rend visite, est qu’il prenne avec lui l’une ou l’autre photo de la surface qu’il veut aménager, ainsi que les dimensions utiles – longueur, profondeur, hauteur. Cela nous permet de voir directement plus clair. » Il est aussi possible d’obtenir un premier devis estimatif en les contactant (par téléphone ou via le site). L’étape suivante étant la visite sur place de Cédric ou de l’un de ses collaborateurs, gratuitement et sans engagement. Il passe chez vous, étudie votre projet et il vous soumet un devis définitif. Ça vous convient ? Deux à trois mois après votre accord, votre abri sera installé, généralement en une journée ou deux.

BOzARC pose près plus de 3.000 abris de terrasse et carports par an : tout s’explique…