Ontex supprime son dividende après une année de pertes

La marge bénéficiaire brute a diminué de 2,8 points de pourcentage pour atteindre 8,5%. Dans son communiqué de presse, l'entreprise évoque des "effets inflationnistes sans précédent sur les matières premières et autres coûts d'exploitation". Le bénéfice brut récurrent (Ebitda) a été inférieur de plus d'un quart à celui de 2020, à 172,2 millions d'euros.

Ontex a enregistré un chiffre d'affaires de 2,026 milliards d'euros, soit une baisse de 1,5% par rapport à l'année précédente, en raison de la diminution des volumes de vente. L'entreprise a quelque peu augmenté ses prix au second semestre.

L'année dernière, des rumeurs circulaient selon lesquelles Ontex avait entamé le processus de vente de sa filiale brésilienne. Mercredi, l'entreprise a confirmé qu'elle "recherche activement des opportunités de cession pour ses activités sur les marchés émergents". Ontex est présent au Brésil depuis 2016, à la suite de l'acquisition de l'activité couches d'Hypermarcas, mais ce rachat a déjà causé de nombreux tracas au groupe. La nouvelle stratégie se concentre désormais sur les marchés européen et nord-américain.

Pour cette année et la suivante, Ontex prévoit également une pression sur les coûts et donc de nouvelles économies (60 millions d'euros d'ici 2022). Dans le même temps, l'entreprise va augmenter ses prix et s'attend donc également à une augmentation du chiffre d'affaires et à une amélioration progressive de sa marge bénéficiaire.