Tuchel explique pourquoi il n’a pas donné de temps de jeu à Lukaku en Ligue des champions: «Ce n’était pas le bon moment»

Chelsea s’est imposé sans grande difficulté face à Lille mardi en huitième de finale aller de la Ligue des champions (2-0), avec un Romelu Lukaku aux abonnés absents. Concrètement, alors que l’on s’attendait à voir le Belge titulaire face aux Nordistes, Thomas Tuchel a fait le choix de laisser le Diable rouge, en méforme, sur le banc, au contraire d’Amadou Onana, titulaire côté visiteur. « Big Rom » n’est d’ailleurs jamais monté au jeu !

Après la rencontre, le technicien allemand des Blues a commenté son choix. « Je trouve ça dingue. On vient d’arracher une belle victoire et on me pose la question au sujet de Lukaku. Le foot reste un sport d’équipe. Mais pour y répondre, je tiens à signaler simplement que j’estimais que ce n’était pas le bon moment de le remettre sous le feu des projecteurs et sous pression après un match où il a touché très peu de ballons et qui, visiblement, a intéressé beaucoup de monde. Mais bon, cela prouve à quel point on fait attention à tout ce que ce joueur fait ».