Le CEB, le CESS et le CE1D adaptés

La ministre de l’Education, Caroline Désir, l’avait annoncé. Pour pallier les perturbations inhérentes à la crise sanitaire et leurs impacts significatifs sur l’apprentissage des élèves, plusieurs actions seraient prises. « Il me semble en effet préférable d’éviter une course à la récupération des matières non vues en favorisant des conditions d’enseignement propices à l’acquisition des savoirs, savoir-faire et compétences de base incontournables dans le parcours scolaire des élèves », insiste la ministre socialiste. Son administration devait publier avant le début des vacances de Carnaval une circulaire reprenant les priorités dans l’organisation des apprentissages. C’est désormais chose faite.

Concrètement, les enseignants sont invités à faire le bilan des matières qui n’ont pu faire l’objet d’un apprentissage et ce, préalablement à l’épreuve certificative. En cas d’échec de l’élève, l’enseignant devra calculer, à titre indicatif, le score obtenu à l’épreuve en ne prenant pas en compte les questions liées à ces matières non vues. Le score « officiel » et indicatif seront analysés lors du conseil de classe afin de prendre la décision la plus juste. La motivation de la décision, ainsi que le score indicatif, devront être transmis aux parents. A noter que les questions ne peuvent être supprimées au moment de la passation de l’épreuve.

Recommandations pour les autres années

La ministre de l’Education recommande également de mobiliser ces essentiels dans toutes les années d’étude, de la maternel au secondaire, qu’elles soient ou non concernées par l’organisation des épreuves externes en juin prochain. Une version actualisée des essentiels de l’année 2020-2021 a d’ores et déjà été publiée sur le site de l’administration de l’enseignement. « Les points de matières retenus pour l’enseignement fondamental restent identiques. Pour l’enseignement secondaire, un effort de simplification a été opéré au niveau des priorités identifiées en mathématiques et en sciences, et seules les thématiques développées en langues modernes ont été modifiées », explique Caroline Désir.