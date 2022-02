Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se distingue au rebond grâce à plusieurs résultats

KBC (72,10) gagnait 0,1% tandis que Aperam (50,86) et Umicore (36,06) affichaient des plus-values de 2,8% et 1,9%, Cofinimmo (116,50) et WDP (34,80) s'appréciant de 2,6% et 1,7%.

Alors que AB InBev (56,27) progressait de 3,4% à la veille de la publication de ses résultats, ceux de Ageas (44,43) et Solvay (108,00) étaient salués par des hausses de 6,1% et 2,4%, ceux de Aedifica (100,50) par un gain de 4,7%.

UCB (88,32) était positive de 1,1%, arGEN-X (248,00) et Galapagos (58,75) de 1% et 1,2%. Sofina (342,40) et Melexis (83,10) remontaient de 1,8% et 1,5%, GBL (93,10) et Ackermans (166,30) de 1% et 0,7%.

Telenet (30,98) valait 0,4% de plus que la veille, Orange Belgium (19,24) et Bpost (5,89) regagnant par ailleurs 1% et 3,8%.

Les résultats de Ontex (6,34) avaient fait rebondir le titre de 8,2%, cet écart étant toutefois ramené à 0,9%. Shurgard (50,70) était positive de 2,6% après résultats, VGP (230,50) reculant par contre de 1,1%.

Warehouses Estates (41,00) et Balta (3,37) rebondissaient de 7,3% et 3,4% tandis que D'Ieteren (146,00) et Exmar (4,34) progressaient de 1,5% et 3,2%, EVS (20,95) et Roularta (19,00) de 1,7% et 1,3%.

Advicenne (6,73) et IBA (18,72) étaient enfin positives de 4,3% et 3,9%, Nyxoah (18,16), Mithra (18,68) et MDxHealth (0,75) gagnant un peu plus de 3% également.