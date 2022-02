Ilan Volkov chef invité permanent du Brussels Philharmonic

Le chef d’orchestre israélien Ilan Volkov sera le nouveau chef d’orchestre invité permanent du Brussels Philharmonic pour la saison 2022-2023. « Je suis ravi de me lancer dans cette aventure avec le Brussels Philharmonic », a déclaré le chef dans un communiqué. « Au cours des différents projets sur lesquels j’ai eu l’occasion de travailler avec l’orchestre l’année dernière, j’ai ressenti l’ouverture d’esprit et l’appétit pour découvrir de nouveaux terrains musicaux. Le niveau de l’orchestre et des musiciens est si élevé qu’en tant que premier chef invité, je disposerai de tous les ingrédients nécessaires pour élargir de nouveaux horizons. »

Né en Israël en 1976, Ilan Volkov a commencé sa carrière de chef à 19 ans en tant que chef principal du London Philharmonic Youth Orchestra et chef assistant du Boston Symphony. Il a ensuite été nommé chef principal de l’Orchestre symphonique écossais de la BBC (en 2003) avant de travailler avec l’Orchestre symphonique d’Islande.