Reine Elisabeth 2022: 68 candidats, dont une Belge, sélectionnés

Après une année sans Concours en 2020, une session piano sans public et avec une sélection réduite de candidats en 2021 pour respecter les règles sanitaires alors en vigueur, le Concours Reine Elisabeth devrait retrouver un peu de normalité en 2022. Consacré pour la deuxième fois au violoncelle, il sera organisé en présence du public et avec la sélection de 24 demi-finalistes et de 12 finalistes.

Et le Concours vient tout juste de révéler les noms des candidats. Au total, 68 violoncellistes ont été retenus pour la première épreuve sur 152 candidats âgés, entre 18 et 31 ans (l’âge limite a temporairement été relevé d’un an suite au report du Concours de piano). Il s’agit de 20 femmes et 48 hommes, représentant 26 nationalités différentes. Stéphanie Huang, issue de la Chapelle musicale Reine Elisabeth, est la seule candidate belge retenue. Les USA sont les plus représentés parmi les candidats, devant la Corée et l’Allemagne.