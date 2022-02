David Goffin sélectionné en Coupe Davis malgré sa mauvaise passe: Johan Van Herck défend son choix

C’est depuis Nice, où il travaille pour l’Académie Mouratoglou, que Johan Van Herck a officialisé l’équipe belge de Coupe Davis qui ira défier la Finlande à Espoo, les 4 et 5 mars prochain. Soit David Goffin (48e), Zizou Bergs (168e), Kimmer Coppejans (220e) et la paire Sander Gillé/Joran Vliegen.

Malgré une crise profonde, le nº1 belge fera donc bien son retour dans cette épreuve après avoir manqué les éditions de 2021 (Bolivie) et de 2020 (Hongrie). « La sélection de David ne se discute pas ! », avance le capitaine belge. « Il traverse certes une période difficile, mais on connaît ses qualités dans cette épreuve (NDLR : 24 succès sur 28 en simples). Je pense aussi que la Coupe Davis peut lui être bénéfique. C’est souvent le cas. On joue pour son pays, en équipe et avec le capitaine sur le banc : c’est une tout autre dimension ! Ça va lui faire du bien de changer de contexte. J’ai suivi ses dernières prestations. Il y a certes des choses à améliorer, mais je n’ai pas vu un joueur résigné, que du contraire. Il continue de se battre et il joue même bien par moments. L’attitude est bonne, le tennis ne s’est pas volatilisé, c’est juste que les choses ne tournent pas en sa faveur, en ce moment. J’en suis certain, on va retrouver un bon David. »